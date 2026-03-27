До 80 тисяч доларів можуть вимагати у ТЦК за "звільнення", — спецпрокуратура

У Києві фіксують численні кримінальні провадження щодо представників територіальних центрів комплектування, зокрема через підозри у корупції та порушенні прав громадян.

Про це заявив керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Артем Новов під час засідання Тимчасової слідчої комісії, повідомляє Судово-юридична газета.

Новов повідомив, що працівники ТЦК можуть вимагати від 4 до 80 тисяч доларів за сприяння в уникненні мобілізації.

За словами керівника Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у прокуратурі наразі перебувають 63 кримінальні провадження, відкриті щодо представників ТЦК. Близько 20 із них стосуються фактів незаконного позбавлення волі.

Окремо прокуратура розслідує провадження про перешкоджання законній діяльності адвокатів.

Також, за даними прокуратури, чотирьом представникам ТЦК у Києві вже повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій щодо мобілізованих.

"Контроль над ТЦК — це проблема. Тенденція свідчить про зростання кількості скарг", — наголосив Новов.

