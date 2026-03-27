В Раде хотят запретить смартфоны на уроках в школах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение использования смартфонов, а также планшетов и старт-часов во время образовательного процесса.

Об этом говорится о проекте закона №15105 от 27 марта 2026 года. Документ предлагает внести изменения в статью 53 закона "Об образовании" относительно обязанностей соискателей образования. Инициатором изменений стал народный депутат Георгий Мазурашу. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно идее законопроекта, школьников хотят обязать не пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков. Исключения допускаются только в случаях, когда это нужно для обучения или по медицинским причинам.

Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует, полного текста документа в открытом доступе нет, поэтому детали еще остаются неизвестными.

Стоит напомнить, что ранее министр образования и науки Оксен Лисовой настаивал, что вопрос полного запрета смартфонов в школах не является приоритетом государственной политики и не планируется как отдельный законодательный шаг.

Лисовой говорил, что в мире применяют различные подходы к этому вопросу — в частности, хранение телефонов в специальных боксах или локерах с доступом только во время перерывов. Такая практика, по его мнению, помогает ученикам лучше сосредотачиваться на учебе.

Он также отметил, что украинские школы уже могут самостоятельно устанавливать правила пользования гаджетами по согласованию с родителями и учениками.

Сейчас в Украине отсутствует закон, который бы ограничивал использование смартфонов и других гаджетов в школах. Регулирование этого вопроса в основном остается на уровне учебных заведений.

