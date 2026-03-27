У Раді хочуть заборонити смартфони на уроках у школах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження використання смартфонів, а також планшетів та старт-годинників під час освітнього процесу.

Про це йдеться про проєкт закону №15105 від 27 березня 2026 року. Документ пропонує внести зміни до статті 53 закону "Про освіту" щодо обов’язків здобувачів освіти. Ініціатором змін став народний депутат Георгій Мазурашу. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Згідно з ідеєю законопроєкту, школярів хочуть зобов'язати не користуватися смартфонами, планшетами та смарт-годинниками під час уроків. Винятки допускаються лише у випадках, коли це потрібно для навчання або з медичних причин.

Наразі текст документа на сайті парламенту відсутній, повного тексту документа у відкритому доступі немає, тому деталі ще залишаються невідомими.

Варто нагадати, що раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий наполягав, що питання повної заборони смартфонів у школах не є пріоритетом державної політики і не планується як окремий законодавчий крок.

Лісовий казав, що у світі застосовують різні підходи до цього питання — зокрема, зберігання телефонів у спеціальних боксах або локерах із доступом лише під час перерв. Така практика, на його думку, допомагає учням краще зосереджуватися на навчанні.

Він також зазначив, що українські школи вже можуть самостійно встановлювати правила користування гаджетами за погодженням із батьками та учнями.

Наразі в Україні відсутній закон, який би обмежував використання смартфонів та інших гаджетів у школах. Регулювання цього питання здебільшого залишається на рівні навчальних закладів.

