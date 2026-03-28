Стрелял из пистолета и взорвал гранату посреди улицы: в Одессе задержали военного (видео)

В субботу днем, 28 марта, в Киевском районе Одессы неизвестный мужчина произвел выстрелы из оружия и взорвал гранату. Злоумышленника, который оказался военнослужащим, правоохранители задержали.

Одесская полиция получила сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская в Киевском районе города с предметами, похожими на гранату и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, также прогремел взрыв, сообщали правоохранители.

Спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали фигуранта, но призвали граждан не приближаться к месту происшествия, пока продолжалась проверка.

От противоправных действий мужчины никто не пострадал.

Задержание нарушителя

Позже полиция сообщила, что установила личность правонарушителя. Им оказался 22-летний военнослужащий, который во время отпуска находился в Одессе.

Відео дня

Граната

Возле арендованного жилья на улице мужчина несколько раз выстрелил в воздух, предварительно, из стартового пистолета, и совершил подрыв запала гранаты.

Пистолет

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него пистолет с патронами и корпус гранаты, которые направлены на экспертизу. Мотивы содеянного устанавливаются.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

