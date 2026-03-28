Стріляв з пістолета та підірвав гранату посеред вулиці: в Одесі затримали військового (відео)

У суботу вдень, 28 березня, у Київському районі Одеси невідомий чоловік здійснив постріли зі зброї та підірвав гранату. Зловмисника, який виявився військовослужбовцем, правоохоронці затримали.

Одеська поліція отримала повідомлення про чоловіка, який знаходиться на вулиці Архітекторська у Київському районі міста з предметами, схожими на гранату та вогнепальну зброю. Він здійснив кілька пострілів угору, також пролунав вибух, повідомляли правоохоронці.

Спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення затримали фігуранта, але закликали громадян не наближатися до місця події, поки тривала перевірка.

Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав.

Затримання порушника Фото: Нацполіція

Пізніше поліція повідомила, що встановила особу правопорушника. Ним виявився 22-річний військовослужбовець, який під час відпустки перебував в Одесі.

Граната Фото: Нацполіція

Біля орендованого житла на вулиці чоловік декілька разів вистрілив у повітря, попередньо, зі стартового пістолета, та здійснив підрив запалу гранати.

Пістолет Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу. Мотиви скоєного встановлюються.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, 34-річний мешканець Хмельницького збирався зробити пропозицію руки та серця своїй обраниці за допомогою бойової гранати. Він висмикнув запобіжне кільце з "Ф1" та передав боєприпас своїй співмешканці, яка не втримала небезпечний предмет у руці.

Також Фокус писав, що 37-річний житель Львівської області підірвав гранату під час спілкування з правоохоронцями. Чоловіка зупинили в Самбірському районі через порушення правил дорожнього руху.