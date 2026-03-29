Украина перешла на летнее время: ночь стала короче, а вечера — светлее

В ночь с 28 на 29 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на один час вперед, что означает, что этой ночью украинцы спали на 60 минут меньше.

Ночь стала короче, однако вечера — длиннее и светлее.

Традиционно переход на летнее время состоялся в последнее воскресенье марта: в 3 часа ночи стрелки перевели на час вперед.

Перевод времени в Украине регулируется постановлением Кабмина №509 от 13 мая 1996 года. Идея такой практики, возникшей более века назад, заключается в более рациональном использовании светового дня и экономии электроэнергии.

Отметим, что еще в 2024 году Верховная Рада одобрила законопроект об отмене перевода часов в Украине, однако президент Украины Владимир Зеленский документ так и не подписал, поэтому он не вступил в силу.

Відео дня

Переход на зимнее время в Украине состоится в последнее воскресенье октября. Тогда стрелки часов переведут на один час назад.

