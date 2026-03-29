Україна перейшла на літній час: ніч стала коротшою, а вечори — світлішими

У ніч з 28 на 29 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника перевели на одну годину вперед, що означає, що цієї ночі українці спали на 60 хвилин менше.

Ніч стала коротшою, проте вечори — довшими та світлішими.

Традиційно перехід на літній час відбувся в останню неділю березня: о 3-й ночі стрілки перевели на годину вперед.

Переведення часу в Україні регулюється постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року. Ідея такої практики, що виникла понад століття тому, полягає в раціональнішому використанні світлового дня та економії електроенергії.

Зазначимо, що ще у 2024 році Верховна Рада схвалила законопроєкт про скасування переведення годинників в Україні, проте президент України Володимир Зеленський документ так і не підписав, тому він не набрав чинності.

Відео дня

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в останню неділю жовтня. Тоді стрілки годинника переведуть на одну годину назад.

