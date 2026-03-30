Полковник Нацгвардии хотел купить инвалидность за $6000 (фото)

$6000 предложил начальник одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования в Киеве за фиктивную инвалидность.

За эти деньги полковник НГУ хотел оформить себе II группу инвалидности, чтобы затем списаться с военной службы, сообщает Государственное бюро расследований. При этом реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у него не было.

Несмотря на отказ медицинского работника, подтвердившего отсутствие у него оснований для установления инвалидности, подозреваемый не отказался от своего намерения и постарался позже воплотить его в жизнь.

Правоохранители задержали военнослужащего после передачи половины оговоренной суммы, $3000, а также медицинских документов с признаками подделки. Во время обыска у него нашли денежные средства и другие доказательства.

Полковника задержали при передаче части суммы за "услугу" Фото: ГБР

Ему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Если вина полковника будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас расследование по делу продолжается. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей с альтернативой залогу почти миллион гривен. Защита ходатайствовала о том, чтобы передать подозреваемого на поруки, но получила отказ.

Тем временем в соответствии со статьей 23 Закона Украины №3543 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью не подлежат призыву даже в условиях военного времени.

