Полковник Нацгвардії хотів купити інвалідність за $6000 (фото)

$6000 запропонував начальник одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України члену експертної команди з оцінки повсякденного функціонування в Києві за фіктивну інвалідність.

За ці гроші полковник НГУ хотів оформити собі II групу інвалідності, щоб потім списатися з військової служби, повідомляє Державне бюро розслідувань. При цьому реальних захворювань для оформлення такої групи інвалідності у нього не було.

Незважаючи на відмову медичного працівника, який підтвердив відсутність у нього підстав для встановлення інвалідності, підозрюваний не відмовився від свого наміру і постарався пізніше втілити його в життя.

Правоохоронці затримали військовослужбовця після передачі половини обумовленої суми, $3000, а також медичних документів з ознаками підробки. Під час обшуку в нього знайшли грошові кошти та інші докази.

Полковника затримали під час передачі частини суми за "послугу"

Йому повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Якщо вину полковника буде доведено, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі розслідування у справі триває. Як запобіжний захід суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави майже мільйон гривень. Захист клопотав про те, щоб передати підозрюваного на поруки, але отримав відмову.

Тим часом відповідно до статті 23 Закону України №3543 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю не підлягають призову навіть в умовах воєнного часу.

