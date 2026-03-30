Из Украины в Болгарию можно будет доехать по железной дороге: летом будут тестировать новый маршрут

Украина и Болгария согласовали приоритеты транспортного сотрудничества. И тестовый запуск маршрута состоится уже этим летом.

В Киеве состоялась встреча вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий с министром транспорта и связи Республики Болгария Корманом Исмаиловым. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в транспортной сфере, сообщают в Министерство развития общин и территорий Украины.

Одним из центральных вопросов стал запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией через территорию Румынии. Речь идет о тестовом запуске маршрута уже этим летом в трехстороннем формате.

"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией — это не только об удобстве для людей, но и об усилении нашей интеграции с европейским транспортным пространством. Мы видим реальный спрос на этот маршрут и настроены вместе с болгарскими и румынскими партнерами сделать все, чтобы уже этим летом он заработал в тестовом режиме", — отметил Алексей Кулеба.

Новый железнодорожный маршрут проляжет из Украины в Румынию, а затем и в Болгарию.

Также во время встречи обсудили развитие стратегических транспортных коридоров, дунайский кластер и автомобильную инфраструктуру. Договорились о дальнейшей координации в сфере автомобильных перевозок и проведении заседания совместной украинско-болгарской автомобильной комиссии.

