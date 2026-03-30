З України до Болгарії можна буде доїхати залізницею: влітку тестуватимуть новий маршрут

Україна та Болгарія узгодили пріоритети транспортної співпраці. І тестовий запуск маршруту відбудеться вже цього літа.

У Києві відбулася зустріч віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловим. Сторони обговорили ключові питання співпраці у транспортній сфері, повідомляють в Міністерство розвитку громад та територій України.

Одним із центральних питань став запуск пасажирського залізничного сполучення між Україною та Болгарією через територію Румунії. Йдеться про тестовий запуск маршруту вже цього літа у тристоронньому форматі.

"Запуск залізничного сполучення між Україною та Болгарією — це не лише про зручність для людей, а й про посилення нашої інтеграції з європейським транспортним простором. Ми бачимо реальний попит на цей маршрут і налаштовані разом із болгарськими та румунськими партнерами зробити все, щоб уже цього літа він запрацював у тестовому режимі", — зазначив Олексій Кулеба.

Новий залізничний маршрут проляже з України до Румунії, а потім і до Болгарії.

Також під час зустрічі обговорили розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільну інфраструктуру. Домовилися про подальшу координацію у сфері автомобільних перевезень і проведення засідання спільної українсько-болгарської автомобільної комісії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила правила безпеки під час повітряних тривог. Тепер пасажирів будуть виводити з потягів просто під час руху або зупинки на маршруті. Таке рішення пов’язане зі зростанням атак на залізничну інфраструктуру та необхідністю оперативно реагувати на загрозу російських атак.

Нагадаємо, що в Україні планують посилити захист поїздів "Укрзалізниці" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Водночас фахівці визнають, що повністю убезпечити поїзди від таких ударів наразі неможливо.