В Украине подорожает обучение в университетах: в МОН сослались на рост зарплат преподавателей

В украинских учреждениях высшего образования могут вырасти цены на обучение. Это может произойти даже несмотря на рост почти на 30% в 2025 году.

Об этом рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко во время брифинга 31 марта, передает "УП".

Он пояснил, что тенденция к росту цен связана с тем, что высшие учебные заведения должны формировать свои специальные фонды для выплаты заработной платы преподавателям.

"Вы знаете, что работникам университетов с 1 января 2026 года повысили заработную плату на 30%, а с 1 марта повысят еще на 20%. Соответственно, мы не должны демпинговать — мы должны обеспечивать адекватную цену за высшее образование в наших вузах", — отметил заместитель министра.

Дополнительно правительство решило повысить финансирование на 10% для университетов, которые были перемещены с прифронтовых территорий. В то же время это финансирование не будет влиять на расчет себестоимости обучения.

В МОН отметили, что считают стоимость обучения в украинских университетах справедливой.

Директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров подчеркнул, что дешевое образование не может быть качественным. А за обучение на бюджете дорогую цену платит государство.

Также он отметил, что получить образование в Украине все еще дешевле, чем во многих странах Европы. А если цены на обучение не будут расти, то в другие страны будут выезжать преподаватели.

Поступающие начали отдавать предпочтение обучению на бюджете

По словам Шарова, в 2025 году впервые за последние 4 года уменьшилось количество тех выпускников, которые были рекомендованы к обучению на бюджете и выбрали обучение по этой форме.

"В 2022-2024 годах мы имели резкое увеличение процента неподтвержденных бюджетных рекомендаций. Это связано с тем, что в наших университетах более привлекательными становятся небюджетные конкурсные предложения, особенно после введения грантов на обучение в 2024 году", — пояснил он.

Статистика отказа от бюджетных мест среди абитуриентов выглядит следующим образом:

2022 год — 5,7%;

2023 год — 8,8%;

2024 год — 10,8%;

2025 год — 4,3%.

"Пока доля неподтвержденных контрактных предложений составляет 25%, но мы думаем, что со временем это число будет сокращаться", — отметил педагог.

Ранее Фокус сообщал, что с начала 2026 года в Украине стартовало повышение заработных плат для преподавателей и научно-педагогических работников. Средства на увеличенные оклады уже поступили в учебные заведения, поэтому университеты постепенно переходят на выплаты по новым условиям.

Напомним, что еще в октябре 2025 года народные депутаты Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали в проект бюджета на 2026 год инициативу, которая предусматривает существенный рост базовых ставок для работников высших учебных заведений. По их словам, основная цель изменений заключается в том, чтобы сделать преподавательский труд достойным, предотвратить отток кадров и укрепить систему украинского высшего образования.