В Україні подорожчає навчання в університетах: у МОН послалися на зростання зарплат викладачів

В українських закладах вищої освіти можуть зрости ціни на навчання. Це може статися навіть попри зростання майже на 30% у 2025 році.

Про це розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко під час брифінгу 31 березня, передає "УП".

Він пояснив, що тенденція до зростання цін пов'язана з тим, що заклади вищої освіти повинні формувати свої спеціальні фонди задля виплати заробітньої плати викладачам.

"Ви знаєте, що працівникам університетів з 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а з 1 березня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати — ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших вишах", — зауважив заступник міністра.

Додатково уряд вирішив підвищити фінансування на 10% для університетів, які були переміщені з прифронтових територій. Водночас це фінансування не впливатиме на розрахунок собівартості навчання.

У МОН наголосили, що вважають вартість навчання в українських університетах справедливою.

Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров натомість підкреслив, що дешева освіта не може бути якісною. А за навчання на бюджеті дорогу ціну сплачує держава.

Також він наголосив, що здобути освіту в Україні все ще дешевше, ніж в багатьох країнах Європи. А якщо ціни на навчання не зростатимуть, то в інші країни виїжджатимуть викладачі.

Вступники почали надавати перевагу навчанню на бюджеті

За словами Шарова, у 2025 році вперше за останні 4 роки зменшилася кількість тих випускників, які були рекомендовані до навчання на бюджеті і обрали навчання за цією формою.

"У 2022-2024 роках ми мали різке збільшення відсотка непідтверджених бюджетних рекомендацій. Це повʼязано з тим, що у наших університетах привабливішими стають небюджетні конкурсні пропозиції, особливо після запровадження грантів на навчання у 2024 році", — пояснив він.

Статистика відмови від бюджетних місць серед абітурієнтів має такий вигляд:

2022 рік – 5,7%;

2023 рік – 8,8%;

2024 рік – 10,8%;

2025 рік – 4,3%.

"Поки що частка непідтверджених контрактних пропозицій складає 25%, але ми думаємо, що згодом це число буде скорочуватися", — наголосив освітянин.

Раніше Фокус повідомляв, що з початку 2026 року в Україні стартувало підвищення заробітних плат для викладачів і науково-педагогічних працівників. Кошти на збільшені оклади вже надійшли до закладів освіти, тож університети поступово переходять на виплати за новими умовами.

Нагадаємо, що ще у жовтні 2025 року народні депутати Данило Гетманцев і Руслан Стефанчук подали до проєкту бюджету на 2026 рік ініціативу, яка передбачає суттєве зростання базових ставок для працівників закладів вищої освіти. За їхніми словами, основна мета змін полягає в тому, щоб зробити викладацьку працю гідною, запобігти відтоку кадрів і зміцнити систему української вищої освіти.