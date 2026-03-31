"Работаете на врага": в Ивано-Франковске прогремели взрывы, мэр отреагировал

Вечером 31 марта в Нацполицию поступила информация о двух взрывах на улице Волчинецкой в Ивано-Франковске. Сейчас правоохранители проверяют информацию. А мэр города уже пригрозил хулиганам.

В Нацполиции области сообщили, что к работникам Ивано-Франковского районного управления полиции в 21:05 обратился мужчина. Он сообщил, что "услышал два взрыва на улице Волчинецкой" в областном центре.

На место происшествия направили наряд полицейских.

В результате проверки правоохранители выяснили, что заявитель слышал звук от петарды. Угрозы для граждан нет, сообщили в Нацполиции.

Также отреагировал городской голова Руслан Марцинкив, который сообщил, что взрывы петард в городе — это второй случай за два дня. Он обратился к тем, кто взрывает петарды.

"Работаете на врага или просто чешутся руки!? В городе взрывают петарды! Второй случай за два дня! Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция вас найдет! И отвечать будете по законам военного времени. В войну пиротехника запрещена! В настоящее время — это не шалости! Это — ответственность", — написал Марцинкив.

Марцинкив возмутился тем, что кто-то взрывает петарды в городе Фото: Скриншот

Городской голова призвал франковцев звонить 102, если увидят хулиганов. Стоит напомнить, что во время военного положения в Украине использование и продажа пиротехники (салютов, фейерверков, петард) почти полностью запрещено законом № 7438. Нарушителям грозят штрафы (от 1020 до 34 000 гривен), конфискация изделий или уголовная ответственность (хулиганство, ограничение или лишение свободы до пяти лет).

Напомним, 24 марта россияне атаковали Ивано-Франковск дронами.

В результате российской атаки на Ивано-Франковск погиб военнослужащий 50 полка Национальной гвардии Украины и его дочь. Мужчина пришел в роддом, который пострадал в результате вражеского обстрела, чтобы навестить жену, которая на днях родила.