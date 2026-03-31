"Працюєте на ворога": в Івано-Франківську пролунали вибухи, мер відреагував

Увечері 31 березня до Нацполіції надійшла інформація про два вибухи на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію. А мер міста вже пригрозив хуліганам.

У Нацполіції області повідомили, що до працівників Івано-Франківського районного управління поліції о 21:05 звернувся чоловік. Він повідомив, що "почув два вибухи на вулиці Вовчинецькій" в обласному центрі.

На місце події скерували наряд поліцейських.

У результаті перевірки правоохоронці з'ясували, що заявник чув звук від петарди. Загрози для громадян немає, повідомили у Нацполіції.

Також відреагував міський голова Руслан Марцінків, який повідомив, що вибухи петард в місті — це другий випадок за два дні. Він звернувся до тих, хто підриває петарди.

"Працюєте на ворога чи просто чешуться руки!? У місті підривають петарди! Другий випадок за два дні! Звертаюся до тих, хто це робить: поліція вас знайде! І відповідати будете по законах воєнного часу. У війну піротехніка заборонена! У теперішній час — це не пустощі! Це — відповідальність", — написав Марцінків.

Відео дня

Марцинків обурився тим, що хтось підриває петарди у місті Фото: Скріншот

Міський голова закликав франківців телефонувати 102, якщо побачать хуліганів. Варто нагадати, що під час воєнного стану в Україні використання та продаж піротехніки (салютів, феєрверків, петард) майже повністю заборонено законом № 7438. Порушникам загрожують штрафи (від 1020 до 34 000 гривень), конфіскація виробів або кримінальна відповідальність (хуліганство, обмеження чи позбавлення волі до п'яти років).

Нагадаємо, 24 березня росіяни атакували Івано-Франківськ дронами.

Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ загинув військовослужбовець 50 полку Національної гвардії України та його донька. Чоловік прийшов у пологовий, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу, аби провідати дружину, яка днями народила.