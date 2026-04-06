На Полтавщине аист Одарка устроила потасовку с парой, занявшей ее гнездо (видео)

Пара аистов Одарка и Грицик, которые живут на территории Национального природного парка "Пирятинский" в селе Леляки, снова воссоединились в своем гнезде, однако этому предшествовали нешуточная борьба за жилплощадь с непрошенными гостями, а также измена.

Накануне Одарка около 12:37 коло прилетела в свое гнездо, сообщает "Суспільне. Полтава". В тот момент оно было пустым, и птица вела себя там по-хозяйски.

Однако через минуту в гнездо прилетели другие жители — пара аистов Квитка и Лель. Между птицами сразу же завязалась драка: Одарка атаковала Квитку, после чего Лель вмешался и выгнал Одарку из гнезда.

Сейчас в гнезде его законные владельцы — Одарка и Грицик

По словам исследовательницы Ирины Саражинской, повторные потасовки между Одаркой и непрошенными жителями ее гнезда продолжались почти час, после чего Квитка улетела прочь, а Лель и Одарка остались в гнезде, где они создали пару на одну ночь.

Фото: Facebook

Однако 6 апреля после полудня в гнездо вернулся и Грицик, а Лель улетел. Наблюдатели за жизнью аистов предполагают, что он отправился к Квитке.

Відео дня

В 2023 году Одарка и аист Грицько прилетели в гнездо, над которым была установлена видеокамера, чтобы вести наблюдение за жизнью птиц. В тот год у пары родились пять аистят, а в следующем — трое. В 2025 году Грицько не вернулся в гнездо и вместо него появился Грицик и четверо птенцов.

Сколько птенцов будет у пары в этом году, зрители узнают уже в скором времени.

