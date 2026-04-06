На Полтавщині лелека Одарка влаштувала бійку з парою, яка зайняла її гніздо (відео)
Пара лелек Одарка та Грицик, які мешкають на території Національного природного парку "Пирятинський" у селі Леляки, знову возз'єдналися у своєму гнізді, однак цьому передували неабияка боротьба за житлоплощу з непроханими гостями, а також зрада.
Напередодні Одарка близько 12:37 коло прилетіла у своє гніздо, повідомляє "Суспільне. Полтава". На той момент воно було порожнім, і птаха поводилася там по-хазяйськи.
Однак за хвилину до гнізда прилетіли інші мешканці — пара лелек Квітка та Лель. Між птахами одразу ж зав'язалася бійка: Одарка атакувала Квітку, після чого Лель втрутився і вигнав Одарку з гнізда.
За словами дослідниці Ірини Саражинської, повторні бійки між Одаркою і непроханими мешканцями її гнізда тривали майже годину, після чого Квітка полетіла геть, а Лель і Одарка залишилися в гнізді, де вони створили пару на одну ніч.
Однак 6 квітня після полудня в гніздо повернувся і Грицик, а Лель полетів. Спостерігачі за життям лелек припускають, що він вирушив до Квітки.
У 2023 році Одарка і лелека Грицько прилетіли в гніздо, над яким було встановлено відеокамеру, щоб вести спостереження за життям птахів. Того року у пари народилися п'ять лелеченят, а наступного — троє. У 2025 році Грицько не повернувся в гніздо і замість нього з'явився Грицик і четверо пташенят.
Скільки пташенят буде у пари цього року, глядачі дізнаються вже незабаром.
Нагадаємо, демонтаж радянського пам'ятника на Рівненщині відклали через лелек.
Також повідомлялося, що лелеки збили російський дрон.