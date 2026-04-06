Совершил два выстрела: в Харькове задержали подозреваемого в нападении на военного ТЦК

В Харькове нашли и задержали мужчину, которого подозревали в нападении на военнослужащего ТЦК с ножом 6 апреля.

Задержанному мужчине 55 лет, его личность установили через три часа после нападения, которое произошло утром 6 апреля. Об этом сообщили в полиции области.

По информации полиции, мужчина пытался избежать проверки военно-учетных документов.

"В ходе побега задержанный бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Нападение на военного ТЦК в Харьковской области Фото: Полиция Харьковской области

Ранее в центре комплектования сообщали, что 6 апреля, утром, военнослужащего ТЦК доставили в больницу с ножевым ранением в живот: во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский мужчина совершил нападение на военнослужащих. После причиненного нападавший сбежал.

Відео дня

Стоит заметить, что до официального сообщения местные Telegram-каналы писали, что инцидент произошел в районе Новые Дома и подтверждали это видеозаписью с места происшествия. Сейчас местная полиция не обнародовала информации об установлении личности нападавшего.

Также, что 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК получил смертельное ножевое ранение. Нападающим оказался инспектор Львовской таможни Андрей Труш, которого уже задержали правоохранители. Пострадавший, старший лейтенант юстиции Олег Авдеев, умер в больнице, не дожив до своего 53-летия.

Кроме этого, 4 апреля возле рынка "Сатурн" в Виннице произошло нападение на военнослужащих районного ТЦК. В частности, при проверке документов мужчина достал предмет, похожий на нож, и ударил одного из военных.