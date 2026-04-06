Здійснив два постріли: у Харкові затримали підозрюваного у нападі на військового ТЦК

У Харкові знайшли та затримали чоловіка, якого підозрювали у нападі на військовослужбовця ТЦК з ножем 6 квітня.

Затриманому чоловіку 55 років, його особу встановили через три години після нападу, що стався зранку 6 квітня. Про це повідомили у поліції області.

За інформацією поліції, чоловік намагався уникнути перевірки військово-облікових документів.

"У ході втечі затриманий кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події", — йдеться у повідомленні.

Напал на військовго ТЦК у Харківській області Фото: Поліція Харківщини

Раніше у центрі комплектування повідомляли, що 6 квітня, вранці, військовослужбовця ТЦК доставили у лікарню з ножовим пораненням у живіт: під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний чоловік вчинив напад на військовослужбовців. Після заподіяного нападник втік.

Відео дня

Варто зауважити, що до офіційного повідомлення місцеві Telegram-канали писали, що інцидент стався у районі Нові Будинки та підтверджували це відеозаписом з місця події. Наразі місцева поліція не оприлюднювала інформації про встановлення особи нападника.

Також, що 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК отримав смертельне ножове поранення. Нападником виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш, якого вже затримали правоохоронці. Постраждалий, старший лейтенант юстиції Олег Авдєєв, помер у лікарні, не доживши до свого 53-річчя.

Окрім цього, 4 квітня біля ринку "Сатурн" у Вінниці стався напад на військовослужбовців районного ТЦК. Зокрема, перевірки документів чоловік дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив одного з військових.