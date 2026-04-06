Депутата Качного поймали на незаконном обогащении: он купил коттедж и землю в Коблево на побережье

НАБУ и САП разоблачили на незаконном обогащении на 13 млн грн действующего нардепа Украины.

СМИ сообщают, что речь идет о члене Комитета по вопросам бюджета и депутате от ОПЗЖ Александре Качном. Об этом сообщают НАБУ и САП, источники УП в правоохранительных органах

"Следствие установило, что в течение 2020-2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов. На указанные средства чиновник приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м", — говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что несмотря на фиктивное оформление имущества на своего знакомого нардеп с декабря 2021 года жил в киевской квартире, и сам лично руководил всеми видами ремонтных работ, а также платил за них наличными.

В сообщении правоохранителей говорится, что только разработка дизайн-проекта и сам ремонт стоили ему более 5,5 млн грн.

Политику сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Известно, что в марте 2024 года журналисты Bihus.Info сообщали, что 87-летняя теща Александра Качного в 2022 году подарила дочери 6.5 миллионов гривен, но не смогла рассказать журналистам, каким бизнесом занималась ее семья.

Напомним, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков после допроса в НАБУ выехал за границу и был замечен в Испании, где находится его семья. В то же время сам парламентарий заявляет, что находится в отпуске за свой счет и действует в рамках закона.

Как говорится в расследовании "Украинской правды", журналисты зафиксировали пребывание депутата на побережье Коста-Брава, где он проводит время вместе с семьей и, по их данным, регулярно посещает Испанию.

Также Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину как одного из главных подозреваемых по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме".