Нардепа Качного викрили на незаконному збагаченні: купив котедж та землю у Коблево на узбережжі

НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні на 13 млн грн діючого нардепа України.

ЗМІ повідомляють, що мова йде про члена Комітету з питань бюджету та депутата від ОПЗЖ Олександра Качного. Про це повідомляють НАБУ і САП, джерела УП в правоохоронних органах

"Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів. На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що попри фіктивне оформлення майна на свого знайомого нардеп з грудня 2021 року жив у київській квартирі, та сам особисто керував усіма видами ремонтних робіт, а також платив за них готівкою.

У повідомленні правоохоронців йдеться, що тільки розроблення дизайн-проєкту та сам ремонт коштували йому більше 5,5 млн грн.

Політику повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.

Відомо, що у березні 2024 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що 87-річна теща Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень, але не змогла розповісти журналістам, яким бізнесом займалася її родина.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков після допиту в НАБУ виїхав за кордон і був помічений в Іспанії, де перебуває його родина. Водночас сам парламентар заявляє, що перебуває у відпустці за власний рахунок і діє в межах закону.

Як йдеться в розслідуванні "Української правди", журналісти зафіксували перебування депутата на узбережжі Коста-Брава, де він проводить час разом із сім’єю та, за їхніми даними, регулярно відвідує Іспанію.

Також Національне антикорупційне бюро ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну як одного з головних підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі".