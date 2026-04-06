"Верховная Рада — ужасное место": нардеп пожаловался на проблемы со здоровьем у депутатов

Депутаты в Верховной Раде устали, заявил член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

По его словам, после длительной работы состояние спины, зрения, слуха и памяти народных депутатов значительно ухудшилось. Такое заявление политик сделал в интервью Андрей Куликову, где рассказал о нынешней атмосфере в парламенте и здоровье своих коллег.

По его словам, из-за работы в парламенте ухудшается состояние здоровья. Главная причина — шум, плохие кресла и "отсутствие культуры".

"Люди точно, устали. Преимущественно не физически, хотя и такие есть. Потому что первое, что нам сказали депутаты предыдущего созыва, когда с нами встречались: "Обратите внимание, у вас ухудшается состояние спины, зрения, слуха, сосредоточенности, памяти". Потому что все это вокруг абсолютно не способствует (здоровью, — ред.) ни сидение, ни звук, ни шум, ни отсутствие культуры", — сказал он.

Также он продолжил, что не хочет жаловаться, но если выбирать работу, то Верховная рада не самое лучшее место.

"Это не окопы, но Верховная Рада для здоровья — ужасное место", — сказал нардеп Камельчук о профессиональных болезнях депутатов.

Юрий Камельчук пожаловался на работу в Раде

Напомним, что депутаты Верховной Рады, которые собираются сложить мандат, должны в таком случае пойти в армию. Президент даже готов внести изменения в законодательство о мобилизации. Об этом во время встречи с журналистами отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине продолжается военное положение и надо защищать государство. Поэтому, подчеркнул глава государства, народным депутатам придется или служить в парламенте, или в ВСУ.

По словам нардепа Александра Юрченко примерно 50-60 депутатов фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, потому что устали от долгой каденции и низкой зарплаты.