"Верховна Рада – жахливе місце": нардеп поскаржився на проблеми зі здоров'ям у депутатів

Депутати у Верховній Раді втомилися, заявив член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

За його словами, після тривалої роботи стан спини, зору, слуху та пам’яті народних депутатів значно погіршився. Таку заяву політик зробив в інтерв’ю Андрій Куликову, де розповів про нинішню атмосферу в парламенті та здоров'я своїх колег.

За його словами, через роботу у парламенті погіршується стан здоров'я. Головна причина — шум, погані крісла та "відсутність культури".

"Люди точно, втомилися. Переважно не фізично, хоча і такі є.Тому що перше, що нам сказали депутати попереднього скликання, коли з нами зустрічалися: "Зверніть увагу, у вас погіршується стан спини, зору, слуху, зосередженості, пам'яті". Тому що все це навколо абсолютно не сприяє (здоров'ю, — ред.) ні сидіння, ні звук, ні шум, ні відсутність культури", — сказав він.

Також він продовжив, що не хоче жалітися, але якщо обирати роботу, то Верховна рада ненайкраще місце.

"Це не окопи, але Верховна Рада для здоров'я – жахливе місце", — сказав нардеп Камельчук про професійні хвороби депутатів.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради, які збираються скласти мандат, повинні у такому випадку піти до армії. Президент навіть готовий внести зміни до законодавства про мобілізацію. Про це під час зустрічі із журналістами зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в Україні триває воєнний стан і треба захищати державу. Тому, наголосив глава держави, народним депутатам доведеться або служити в парламенті, або у ЗСУ.

За словами нардепа Олександра Юрченка приблизно 50-60 депутатів фракції "Слуга народу" хочуть скласти мандат, бо втомилися від довгої каденції та низької зарплати.