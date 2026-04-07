На службе, но без оружия: в Украине готовят изменения для верующих

Законопроект предусматривает, что члены религиозных общин, чье вероучение запрещает брать в руки оружие, смогут проходить альтернативную гражданскую службу.

Председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский рассказал, что в Украине готовят альтернативный закон для религиозных организаций, представители которых не могут брать в руки оружие. Об этом передает "Укринформ".

По его словам, над документом работают не только специалисты из его службы, но представители из министерств экономики и юстиции.

"Как мы знаем, во время войны ограничивается много свобод, но не ограничивается свобода совести. Достаточно ли делается, чтобы защитить эту свободу, и все ли правовые механизмы задействованы? Я думаю, что нет. Поэтому мы сейчас работаем с коллегами из министерств экономики и юстиции над проектом закона об альтернативной невоенной гражданской службе", — пояснил Еленский.

По его словам, принятый в 1991 году Закон "О свободе совести и религиозных организациях", не учитывает реалий войны.

"Закон не приспособлен к военному времени и приспособлен к срочной службе, которой сейчас нет. Выработать закон об альтернативной невоенной службе для нынешнего времени и такой войны — чрезвычайно сложно. Сам концепт прав человека, в том виде, в котором он существует сейчас, появился после Второй мировой войны. Тогда общественно-политическое и морально-ценностное пространство, которое принимает этот концепт, не знало такой войны, которую сейчас знает и выдерживает Украина", — добавил Еленский.

Виктор Еленский считает, что несмотря на отсутствие правовой базы для альтернативной невоенной службы, Украина все же придерживается стандартов свободы совести.

"Украинское государство пытается это сделать для священнослужителей, которые не могут брать в руки оружие, для руководителей религиозных организаций, которые должны содержать свои религиозные общины. Я думаю, что Украина достаточно достойно проходит это время, учитывая соблюдение стандартов в сфере соблюдения свободы совести", — подчеркнул Еленский.

Напомним, что Правительство разрешило бронирование священников. Отныне к священнослужителям не применяется требование по заработной плате в 20 тысяч гривен, однако при увольнении с занимаемой должности отсрочка будет аннулирована.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает прямо запретить представителям ТЦК силой доставлять граждан в территориальные центры комплектования. Документ предусматривает, что вызов в ТЦК должен осуществляться только через вручение повестки или ее направление заказным письмом.