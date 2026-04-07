На службі, але без зброї: в Україні готують зміни для вірян

Законопроєкт передбачає, що члени релігійних громад, чиє віровчення забороняє брати до рук зброю, зможуть проходити альтернативну цивільну службу.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський розповів, що в Україні готують альтернативний закон для релігійних організацій, представники яких не можуть брати до рук зброю. Про це передає "Укрінформ".

За його словами, над документом працюють не тільки фахівці із його служби, але представники з міністерств економіки та юстиції.

"Як ми знаємо, під час війни обмежується багато свобод, але не обмежується свобода совісті. Чи достатньо робиться, щоб захистити цю свободу, і чи всі правові механізми задіяно? Я думаю, що ні. Тому ми зараз працюємо з колегами з міністерств економіки та юстиції над проєктом закону про альтернативну невійськову цивільну службу", — пояснив Єленський.

За його словами, ухвалений 1991 року Закон "Про свободу совісті та релігійні організації", не враховує реалій війни.

"Закон не пристосований до воєнного часу і пристосований до строкової служби, якої зараз немає. Випрацювати закон про альтернативну невійськову службу для нинішнього часу й такої війни — надзвичайно складно. Сам концепт прав людини, в тому вигляді, в якому він існує зараз, з’явився після Другої світової війни. Тоді суспільно-політичний і морально-ціннісний простір, який приймає цей концепт, не знав такої війни, яку зараз знає і витримує Україна", — додав Єленський.

Віктор Єленський вважає, що попри відсутність правової бази для альтернативної невійськової служби, Україна все ж дотримується стандартів свободи совісті.

"Українська держава намагається це зробити для священнослужителів, які не можуть брати в руки зброю, для керівників релігійних організацій, які повинні утримувати свої релігійні громади. Я думаю, що Україна достатньо гідно проходить цей час з огляду на дотримання стандартів у сфері дотримання свободи совісті", — наголосив Єленський.

