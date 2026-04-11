Мужчина пришел жечь авто нардепа Гузя: тот догнал преступника и назвал причастных (видео)

Народный депутат Игорь Гузь заявил, что утром 11 апреля неизвестный пытался поджечь его автомобиль. Политику удалось догнать преступника и задержать его до прибытия полиции.

Парламентарий предполагает, что к этому преступлению могут быть причастны лица, которым не понравилось его позиция относительно русской церкви в Украине. Об этом он рассказал в своем Facebook.

"Сегодня в 6:50 утра был дома в Киеве. Вместе с соседями зафиксировали неизвестного гражданина, который пытался разбить стекло авто, которым я пользуюсь, кирпичом. Возле него я заметил канистру с неизвестной смесью", — говорит политик.

Гузь добавляет, что выбежал за преступником и начал его преследовать, а в 200 метрах от места происшествия настиг неизвестного. Впоследствии нардеп вызвал полицию, которая проводит все необходимые процедуры.

Відео дня

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Есть свидетели. Злоумышленника задержали. Как выяснилось, он уроженец Луганской области. Считаю, что его действия — это ничто иное, как попытка поджога авто. Убежден, что это явная попытка запугивания исключительно из-за моей позиции, вероятно, в борьбе против московской церкви", — говорит политик, добавив, что такие действия "не дадут результата".

Позже Гузь в новой заметке указал, что по внешним признакам и поведению преступник "далеко не из числа организаторов", а скорее исполнитель. По мнению политика, заказчики пытались воспользоваться этой историей.

"Это именно тот подход, когда выбирают социально уязвимых лиц и дают им соответствующие задачи. Надеюсь, представители правоохранительных органов смогут установить заказчиков!" — резюмировал Игорь Гузь.

Ранее Фокус сообщал, что нацгвардеец в СЗЧ совершил поджог трех авто военных. Военный получил предложение от неизвестного номера за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США поджигать военные авто на территории Харьковской области.

Впоследствии стало известно о поджоге авто известного волонтера. До этого горожане сообщали о взрыве, а полиция задержала подозреваемого в поджоге.