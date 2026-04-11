Чоловік прийшов палити авто нардепа Гузя: той наздогнав злочинця і назвав причетних (відео)

Народний депутат Ігор Гузь заявив, що зранку 11 квітня невідомий намагався підпалити його автомобіль. Політику вдалося наздогнати злочинця та затримати його до прибуття поліції.

Парламентар припускає, що до цього злочину можуть бути причетні особи, яким не сподобалося його позиція щодо російської церкви в Україні. Про це він розповів у своєму Facebook.

"Сьогодні о 6:50 ранку був удома в Києві. Разом із сусідами зафіксували невідомого громадянина, який намагався розбити скло авто, яким я користуюся, цеглою. Біля нього я помітив каністру з невідомою сумішшю", — говорить політик.

Гузь додає, що вибіг за злочинцем і почав його переслідувати, а за 200 метрів від місця події настиг невідомого. Згодом нардеп викликав поліцію, яка проводить всі необхідні процедури.



"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Є свідки. Зловмисника затримали. Як з’ясувалося, він уродженець Луганської області. Вважаю, що його дії — це ніщо інше, як спроба підпалу авто. Переконаний, що це явна спроба залякування виключно через мою позицію, ймовірно, у боротьбі проти московської церкви", — говорить політик, додавши, що такі дії "не дадуть результату".

Пізніше Гузь в новому дописі вказав, що за зовнішніми ознаками та поведінкою злочинець "далеко не з числа організаторів", а радше виконавець. На думку політика, замовники намагалися скористатися цією історією.

"Це саме той підхід, коли обирають соціально вразливих осіб і дають їм відповідні завдання. Сподіваюся, представники правоохоронних органів зможуть встановити замовників!" — резюмував Ігор Гузь.

