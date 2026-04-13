Ночные заморозки и ІІ уровень опасности: прогноз погоды в Украине на 14 апреля

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на 14 апреля, предупредив о ночных заморозках в отдельных регионах и порывистом ветре на востоке и в Сумской области.Заморозки ночью ожидаются также в Киеве и Киевской области.

Укргидрометцентр опубликовал в Facebook прогноз погоды в Украине на сутки 14 апреля. Ожидается переменная облачность без осадков, лишь днем в восточных регионах возможен дождь. Ветер будет преимущественно северо-западный, а на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В дневное время в восточных и Сумской областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

"Ночью на Правобережье в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, кроме восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°, на востоке и северо-востоке 7-12°, — указал Укргидрометцентр на заморозки.

Відео дня

Также Укргидрометцентр предоставил прогноз погоды на сутки 14 апреля для территории Киевской области и города Киева. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем около 15° тепла", — отметил Укргидрометцентр.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В частности, ночью 14 апреля на территории Киевской области ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, что соответствует II уровню опасности (оранжевый).

"Ночью 14 апреля по территории г. Киев на поверхности почвы заморозки 0-2°. И уровень опасности, желтый. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — добавил Укргидрометцентр.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала дожди на Пасху в большинстве регионов Украины, кроме юга и части востока. Температура воздуха при этом постепенно будет повышаться, в частности до +8...+12°, а на востоке — до +14°.

Ранее мы также информировали, что западные области Украины накрыла непогода с градом и сильным ветром, которая сопровождалась резким похолоданием. Синоптики предупреждали о дальнейшем снижении температуры и распространении нестабильных погодных условий.