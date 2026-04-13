Нічні заморозки і ІІ рівень небезпечності: прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 14 квітня, попередивши про нічні заморозки в окремих регіонах і поривчастий вітер на сході та в Сумській області.Заморозки вночі очікуються також у Києві та Київській області.
Укргідрометцентр опублікував у Facebook прогноз погоди в Україні на добу 14 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів, лише вдень у східних регіонах можливий дощ. Вітер буде переважно північно-західний, а на заході країни – південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. У денний час у східних і Сумській областях місцями прогнозуються пориви до 15–20 м/с.
"Вночі на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°, — вказав Укргідрометцентр на заморозки.
Також Укргідрометцентр надав прогноз погоди на добу 14 квітня для території Київської області та міста Києва. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.
"Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла", — зазначив Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, вночі 14 квітня на території Київської області очікуються заморозки в повітрі 0–3°, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий).
"Вночі 14 квітня по території м. Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. І рівень небезпечності, жовтий. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", — додав Укргідрометцентр.
