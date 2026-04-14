Для представителей ТЦК хотят ввести обязательные жетоны и новые правила общения, — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает новые правила поведения для территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и обязательные нагрудные жетоны.

При обращении к гражданам представители ТЦК должны будут называть свою фамилию и должность и показывать служебное удостоверение по требованию. Также могут стать обязательными нагрудные жетоны с индивидуальным номером. Их нельзя будет снимать или скрывать. Законопроект № 15176 о внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по обеспечению визуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП и подтверждения их полномочий, опубликован на сайте Верховной Рады.

Фото: Верховная Рада

В нем говорится о новых правилах для военнослужащих, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Відео дня

Жетоны, которые могут стать частью формы представителей ТЦК, будет запрещено его снимать, скрывать или препятствовать читать информацию, которая на нем содержится, или фиксировать ее с помощью технических средств.

Кроме того, при коммуникации с гражданами будут работать новые правила. Во время обращения военнослужащий ТЦК будет обязан назвать свою фамилию и должность, а также предъявить служебное удостоверение по требованию лица — без передачи его в руки, но с возможностью ознакомления с информацией.

Документ предлагает внести изменения в закон с целью повышения прозрачности работы ТЦК и доверия граждан к мобилизационным процессам.

Необходимость таких изменений авторы объясняют ростом случаев, когда посторонние лица, используя военную форму без опознавательных знаков, выдают себя за представителей ТЦК. По данным авторов документа, зафиксирована также деятельность организованных групп, которые под видом военных совершают противоправные действия — в частности незаконное удержание людей и вымогательство средств.

В законопроекте отмечается, при отсутствии унифицированного и обязательного средства индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП граждане лишены возможности оперативно отличить уполномоченных лиц от тех, кто незаконно имитирует их деятельность. Это негативно влияет на уровень общественного доверия к деятельности ТЦК и СП, затрудняет реализацию их полномочий и создает почву для социальной напряженности.

Поэтому внедрение нагрудных жетонов для военнослужащих ТЦК должно способствовать:

обеспечению четкой индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей;

усложнению использования военной формы посторонними лицами с целью совершения противоправных действий под видом военнослужащих ТЦК и СП;

повышению уровня подотчетности и персональной ответственности военнослужащих в случае возникновения спорных ситуаций или инцидентов;

укреплению доверия общества к деятельности ТЦК и СП.

