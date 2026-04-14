Для представників ТЦК хочуть ввести обов'язкові жетони і нові правила спілкування, — законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові правила поведінки для територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та обов'язкові нагрудні жетони.

Під час звернення до громадян представники ТЦК повинні будуть називати своє прізвище і посаду та показувати службове посвідчення на вимогу. Також можуть стати обов'язковими нагрудні жетони з індивідуальним номером. Їх не можна буде знімати чи приховувати. Законопроєкт № 15176 про внесення змін до статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення візуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП та підтвердження їх повноважень, опублікований на сайті Верховної Ради.

В ньому йдеться про нові правила для військовослужбовців, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Жетони, які можуть стати частиною форми представників ТЦК, буде заборонено його знімати, приховувати чи перешкоджати читати інформацію, що на ньому міститься, або її фіксувати ії за допомогою технічних засобів.

Крім того, при комунікації з громадянами будуть працювати нові правила. Під час звернення військовослужбовець ТЦК буде зобов'язаний назвати своє прізвище та посаду, а також пред’явити службове посвідчення на вимогу особи — без передачі його в руки, але з можливістю ознайомлення з інформацією.

Документ пропонує внести зміни закону з метою підвищення прозорості роботи ТЦК та довіри громадян до мобілізаційних процесів.

Необхідність таких змін автори пояснюють зростанням випадків, коли сторонні особи, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків, видають себе за представників ТЦК. За даними авторів документу, зафіксовано також діяльність організованих груп, які під виглядом військових вчиняють протиправні дії — зокрема незаконне утримання людей та вимагання коштів.

У законопроєкті наголошується, за відсутності уніфікованого та обов'язкового засобу індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП громадяни позбавлені можливості оперативно відрізнити уповноважених осіб від тих, хто незаконно імітує їх діяльність. Це негативно впливає на рівень суспільної довіри до діяльності ТЦК та СП, ускладнює реалізацію їх повноважень та створює підґрунтя для соціальної напруги.

Тому впровадження нагрудних жетонів для військовослужбовців ТЦК має сприяти:

забезпеченню чіткої індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків;

ускладненню використання військової форми сторонніми особами з метою вчинення протиправних дій під виглядом військовослужбовців ТЦК та СП;

підвищенню рівня підзвітності та персональної відповідальності військовослужбовців у разі виникнення спірних ситуацій чи інцидентів;

зміцненню довіри суспільства до діяльності ТЦК та СП.

Нагадаємо, Фокус дізнався, яку зарплатню отримують співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та які принципи її нарахування.

А міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував скандал із військовим обліком жінок, який виник через дії одного з територіальних центрів комплектування у Харкові. Тоді в Україні зафіксували понад 30 випадків, коли жінки без військових або медичних спеціальностей опинилися у розшуку ТЦК.