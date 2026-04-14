Атака "Шахеда" на ЧАЭС: на станции ответили, есть ли риск обвала укрытия

После атаки ударного дрона по Чернобыльской атомной электростанции специалисты проверили состояние ключевых конструкций объекта "Укрытие" и Нового безопасного конфайнмента. Повреждений несущих элементов не было обнаружено, а радиационные показатели остаются в пределах нормы.

На Чернобыльской атомной электростанции прокомментировали последствия атаки ударного беспилотника, которая произошла 14 февраля 2025 года. Речь идет о возможных рисках для конструкций объекта "Укрытие" и Нового безопасного конфайнмента (НБК), сообщили в пресс-службе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

"Повреждений несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", Нового безопасного конфаймента в результате попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксировано", — отметил генеральный директор ГСП ЧАЭС Сергей Тараканов.

Он пояснил, что при условии стабильной работы всех систем и отсутствия внешних воздействий, в частности боевых повреждений или природных факторов, риск неконтролируемого выброса радиоактивных веществ за пределы Нового безопасного конфайнмента оценивается как минимальный.

Уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории ЧАЭС остается в пределах допустимых значений. Системы автоматического радиационного мониторинга работают в штатном режиме и не фиксируют превышений.

После попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и ликвидации пожара арка Нового безопасного конфайнмента потеряла полную герметичность внутреннего пространства. Однако ее защитная оболочка продолжает выполнять ключевую функцию — обеспечивает экологическую изоляцию разрушенного энергоблока от окружающей среды.

По состоянию на сейчас продолжаются работы по восстановлению герметичности объекта. Радиационные показатели на площадке ЧАЭС стабильны, а системы контроля работают без отклонений.

Напомним, что после удара российского дрона по саркофагу ЧАЭС в феврале 2025 года, ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни предупредил, что его герметичность была нарушена. По словам эксперта это создало новые риски для удержания радиоактивных материалов: из-за образовавшегося отверстия система больше не может полноценно сдерживать возможные выбросы.

