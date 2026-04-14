Атака "Шахеда" на ЧАЕС: на станції відповіли, чи є ризик обвалу укриття

Після атаки ударного дрона по Чорнобильській атомній електростанції фахівці перевірили стан ключових конструкцій об’єкта "Укриття" та Нового безпечного конфайнмента. Пошкоджень несучих елементів не було виявлено, а радіаційні показники залишаються в межах норми.

На Чорнобильській атомній електростанції прокоментували наслідки атаки ударного безпілотника, яка сталася 14 лютого 2025 року. Йдеться про можливі ризики для конструкцій об’єкта "Укриття" та Нового безпечного конфайнмента (НБК), повідомили у пресслужбі Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

"Пошкоджень несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття", Нового безпечного конфаймента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано", – наголосив генеральний директор ДСП ЧАЕС Сергій Тараканов.

Він пояснив, що за умови стабільної роботи всіх систем і відсутності зовнішніх впливів, зокрема бойових ушкоджень або природних факторів, ризик неконтрольованого викиду радіоактивних речовин за межі Нового безпечного конфайнмента оцінюється як мінімальний.

Відео дня

Рівень потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання на території ЧАЕС залишається в межах допустимих значень. Системи автоматичного радіаційного моніторингу працюють у штатному режимі та не фіксують перевищень.

Після влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та ліквідації пожежі арка Нового безпечного конфайнмента втратила повну герметичність внутрішнього простору. Однак її захисна оболонка продовжує виконувати ключову функцію — забезпечує екологічну ізоляцію зруйнованого енергоблока від довкілля.

Станом на зараз тривають роботи з відновлення герметичності об’єкта. Радіаційні показники на майданчику ЧАЕС стабільні, а системи контролю працюють без відхилень.

Нагадаємо, що після удару російського дрона по саркофагу ЧАЕС у лютому 2025 року, ядерний експерт Greenpeace Шон Берні попередив, що його герметичність була порушена. За словами експерта це створило нові ризики для утримання радіоактивних матеріалів: через утворений отвір система більше не може повноцінно стримувати можливі викиди.

