Медики и дедушка пытались спасти: на Тернопольщине утонул 4-летний мальчик

В пруду на Тернопольщине утонул 4-летний мальчик, который пошел играть к водоему.

Ребенка пытались спасти медики и дедушка, но мальчик умер. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 17 апреля. По информации правоохранителей, на линию "102" от врачей из бригады экстренной помощи поступила информация о трагическом случае.

Полицейские, которые приехали на место, выяснили, что трагедия произошла около 11:40. В тот день мама мальчика была на работе, бабушка в доме, а дедушка на огороде.

В то время малыш вышел за двор и пошел играть к водоему, который был недалеко от дома. Родные рассказали, что он частенько убегал туда играть.

"Отсутствие внука заметила бабушка. Через некоторое время женщина обнаружила ребенка в пруду глубиной около 70 сантиметров. Она вытащила мальчика из воды, а дедушка пытался оказать первую помощь. Медики, которые приехали на вызов, также пытались реанимировать малыша. Однако спасти его не удалось. Погибший — единственный ребенок в семье. Его отец — военнослужащий", — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УКУ с отметкой "несчастный случай". Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Полицейские призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.

