Медики та дідусь намагалися врятувати: на Тернопільщині потонув 4-річний хлопчик

У ставку на Тернопільщини потонув 4-річний хлопчик, який пішов гратися до водойми.

Дитину намагалися врятувати медики та дідусь, але хлопчик помер. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

У повідомленні йдеться, що інцидент трапився 17 квітня. За інформацією правоохоронців, на лінію "102" від лікарів з бригади екстреної допомоги надійшло інформація про трагічний випадок.

Поліцейські, які приїхали на місце, з'ясували, що трагедія сталася близько 11:40. У той день мама хлопчика була на роботі, бабуся в будинку, а дідусь на городі.

У той час малюк вийшов за подвір'я і пішов гратися до водойми, яка була недалеко від будинку. Рідні розповіли, що він частенько тікав туди гратися.

"Відсутність онука помітила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу. Медики, які приїхали на виклик, також намагалися реанімувати малюка. Проте врятувати його не вдалося. Загиблий – єдина дитина в сім'ї. Його батько – військовослужбовець", – розповіли у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з відміткою "нещасний випадок". Наразі з'ясовуються усі обставини трагедії.

Поліцейські закликають батьків не лишати маленьких дітей без нагляду.

Раніше на Київщині 11-річного хлопчика засипало піском. У селищі Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок нещасного випадку загинув 11-річний хлопчик. Правоохоронці встановили, що троє хлопчиків віком 11, 12 і 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип, і почали викопувати тунелі. Під час раптового зсуву ґрунту наймолодший із них опинився під завалом.

Напередодні на Рівненщині після 10 днів пошуків рятувальники знайшли тіло п'ятирічної дитини, яка разом із молодшим братом поїхала кататися на велосипеді, і обидва хлопчики зникли. Молодшого з них знайшли того ж дня в місцевій річці, він потонув.