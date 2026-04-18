В груминг-салоне Киева жестоко обращались с собакой: полиция начала проверку (фото)

В одном из столичных груминг-салонов посетители зафиксировали факт жесткого обращения с собакой. Видеокадры вызвали возмущение в сети, на которое отреагировали в полиции.

На обнародованных кадрах в сети видно, что неизвестная женщина силой пыталась удержать собаку, а затем — душила ее обеими руками. Кадры с жестоким обращением с животным обнародовал телеканал"Киев24".

На кадрах видно, как небольшой четвероногий, вероятно породы терьеровых, находился на столе одной из работниц салона. Сначала она начала дергать собаку, а впоследствии — продолжила ее душить обеими руками.

Короткое видео, которое длилось около 10 секунд, вызвало массу негативных реакций в соцсетях из-за поведения неизвестной. Фокус не публикует видео и кадры с жестоким обращением с животным по этическим соображениям.

Відео дня

Реакция полиции Киева на инцидент

Столичные правоохранители сообщили, что они начали проверку по факту "возможного жестокого обращения с собакой" в одном из груминг-салонов. Полицейские добавляют, что проверка была начата после публикации видео в соцсетях.

Полиция начала проверку из-за жестокого обращения с животным

"Предварительно, заявлений или сообщений относительно указанного события в полицию не поступало. Для проверки изложенных сведений и установления всех обстоятельств на место происшествия направлены сотрудники Соломенского управления полиции", — говорится в сообщении.

Сейчас, как утверждают полицейские, продолжается проверка, после чего будет предоставлена соответствующая квалификация правонарушения. В соответствии со статьей 299 Уголовного кодекса Украины ("Жестокое обращение с животными"), если вина подозреваемых будет доказана, то могут получить от серьезного штрафа до срока от одного до трех лет условного или реального лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что собак начали штрафовать за содержание животных на цепи. Хустский районный суд Закарпатской области привлек лицо к административной ответственности за жестокое обращение с животным.

Впоследствии стали известны детали резонансного убийства собаки в Гостомеле. Гибель собаки в супермаркете "Фора" в Гостомеле 5 апреля вызвала громкий общественный резонанс, и в свою защиту администрация супермаркета заявила, что животное якобы было агрессивным.