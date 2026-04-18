У грумінг-салоні Києва жорстоко поводилися з собакою: поліція почала перевірку (фото)

В одному зі столичних грумінг-салонів відвідувачі зафіксували факт жорсткого поводження з собакою. Відеокадри спричинили обурення в мережі, на яке відреагували в поліції.

На оприлюднених кадрах у мережі видно, що невідома жінка силоміць намагалася втримати собаку, а потім — душила її обома руками. Кадри із жорстоким поводженням з твариною оприлюднив телеканал "Київ24".

На кадрах видно, як невеликий чотирилапий, ймовірно породи терьєрових, перебував на столі однієї з працівниць салону. Спочатку вона почала смикати собаку, а згодом — продовжила її душити обома руками.

Коротке відео, яке тривало близько 10 секунд, викликало масу негативних реакцій у соцмережах через поведінку невідомої. Фокус не публікує відео та кадрів із жорстоким поводженням з твариною з етичних міркувань.

Відео дня

Реакція поліції Києва на інцидент

Столичні правоохоронці повідомили, що вони розпочали перевірку за фактом "можливого жорстокого поводження із собакою" в одному із грумінг-салонів. Поліцейські додають, що перевірку було розпочато після публікації відео в соцмережах.

Поліція розпочала перевірку через жорстоке поводження з твариною

"Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило. Для перевірки викладених відомостей та встановлення всіх обставин на місце події скеровано співробітників Солом’янського управління поліції", — йдеться в повідомлені.

Наразі, як стверджують поліцейські, триває перевірка, після чого буде надана відповідна кваліфікація правопорушення. Відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України ("Жорстоке поводження з тваринами"), якщо вина підозрюваних буде доведена, то можуть отримати від серйозного штрафу до терміну від одного до трьох років умовного чи реального позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що собак почали штрафувати за тримання тварин на ланцюгу. Хустський районний суд Закарпатської області притягнув особу до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною.

Згодом стали відомі деталі резонансного вбивства собаки в Гостомелі. Загибель собаки в супермаркеті "Фора" в Гостомелі 5 квітня викликала гучний суспільний резонанс, і на свій захист адміністрація супермаркету заявила, що тварина нібито була агресивною.