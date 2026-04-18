В Хотинской крепости на Буковине обвалилась стена (фото, видео)

В старинной крепости в городе Хотин обвалилась большая стена. По словам городского головы Андрея Дранчука, обвал достаточно существенный.

В то же время в результате инцидента обошлось без пострадавших. Стена обвалилась вчера, 17 апреля. Об этом сообщил сам городской голова Хотина Андрей Дранчук в Telegram.

Сейчас доступ туристических групп к аварийному месту ограничен. Работники Хотинской крепости фиксируют последствия обвала стены и готовят необходимые документы.

"Максимально приобщаемся к поиску финансирования реставрационных работ", — отметил Дранчук.

Обвал стены в Хотине Фото: Андрей Дранчук

В то же время в сети публикуют видео, на котором якобы зафиксирован момент обвала. Однако подтверждения, что видео настоящее, а не сгенерированное искусственным интеллектом, пока нет.

Хотинская крепость — что известно

Хотинская крепость была построена русо-влахами при хозяйствовании Мушатов в Молдавском княжестве на рубеже 13-14 веков на месте русского городища. Она была важным оборонительным и торговым пунктом Молдавии во времена господаря Александра Доброго, который правил с 1400 по 1432 годы.

Хотинская крепость Фото: Википедия

В октябре 1621 года именно здесь прошла Хотинская битва, когда казацко-литовско-польские войска под предводительством Петра Сагайдачного (40 тысяч человек) и Яна Кароля Ходкевича (60 тысяч человек) выиграли битву с турецко-татарскими войсками (220 тысяч человек). 8 октября 1621 года султан Осман II подписал в целом неудобный для Османской империи Хотинский мирный договор. Согласно договору, однако, турецко-польская граница снова должна была проходить по Днестру, а Польша возвращала Хотин туркам.

В 1650 году Хотин со своими войсками занимал Богдан Хмельницкий.

А в 1673 году состоялась еще одна Хотинская битва — тогда польско-молдавско-украинские войска во главе с великим коронным гетманом Яном Собеским победили турок и заняли крепость. В результате этой победы Ян Собеский получил прозвище "Хотинский лев", а в следующем году был избран новым королем Речи Посполитой. В августе 1674 года турецкие силы вернули себе Хотин, но в 1684 году польская армия снова заняла город.

Хотинская крепость Фото: Википедия

В 2007 году Хотинская крепость была включена в список "Семи чудес Украины" как один из историко-культурных памятников Украины. Другие достопримечательности, представленные в списке, — Киево-Печерская Лавра, парк "Софиевка", Каменец-Подольская крепость, София Киевская, Херсонес Таврический и остров Хортица.

Легенда о стене Хотинской крепости

Стена Хотинской крепости имеет необычное пятно. Чтобы объяснить его, было придумано немало версий, самая популярная из которых рассказывает легенду о замурованной дочери коменданта:

"Когда-то в крепости жил воевода с молодой красавицей-женой. У них родилась дочь. Родители не могли нарадоваться девочкой — такой милой и прекрасной она была. Но когда дочери исполнилось 6 лет, умерла ее мать. Воевода очень скучал по жене, стал после ее смерти замкнутым, злым и жестоким. Прошло время, дочери воеводы исполнилось 16 лет и она влюбилась в юношу из бедной семьи. Отец запретил девушке видеться с бедняком, но она не перестала любить парня. Тогда разъяренный воевода приказал своим слугам замуровать непослушную дочь живьем в стене крепости. Приказ воеводы был выполнен, а на том месте, где замуровали девушку, на стене появилось влажное пятно. Говорят, что это через камень просочились слезы несчастной влюбленной девушки".

В то же время в 1980-м году во время реставрационных работ действительно была обнаружена ниша, в которой нашли небольшой деревянный гроб с человеческими останками. Как оказалось покойницей была маленькая девочка в возрасте до 5 лет. Из надписей на плащанице ученые узнали, что покойной была Елизавета Лозинская, дочь стольника Василия, которая умерла 1 июля 1611 года.

Девочка была внучкой коменданта Георгия Лозинского или же Излозяну. Вместе с женой Христей они владели селом Лозяны в волости Дорохой.

"Девочка занимала высокое социальное положение, а согласно средневековым традициям захоронения в пределах сакральных сооружений — церквей, костелов и монастырей, было довольно распространенной практикой. Шляхта считала, что завещая религиозным учреждениям средства, недвижимое и движимое имущество, а также обусловливая свое захоронение в этих храмах, гарантирует себе достойную загробную жизнь", — объясняли такое захоронение в Хотинской крепости.

