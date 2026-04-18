У Хотинській фортеці на Буковині обвалилася стіна (фото, відео)

У старовинній фортеці в місті Хотин обвалилася велика стіна. За словами міського голови Андрія Дранчука, обвал достатньо суттєвий.

Водночас внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих. Стіна обвалилася вчора, 17 квітня. Про це повідомив сам міський голова Хотина Андрій Дранчук у Telegram.

Наразі доступ туристичних груп до аварійного місця обмежено. Працівники Хотинської фортеці фіксують наслідки обвалу стіни та готують необхідні документи.

"Максимально долучаємось до пошуку фінансування реставраційних робіт", — зазначив Дранчук.

Обвал стіни у Хотині Фото: Андрій Дранчук

Водночас у мережі публікують відео, на якому нібито зафіксовано момент обвалу. Однак підтвердження, що відео справжнє, а не згенероване штучним інтелектом, наразі немає.

Хотинська фортеця — що відомо

Хотинська фортеція була збудована русо-влахами за господарювання Мушатів у Молдавському князівстві на межі 13-14 століть на місці руського городища. Вона була важливим оборонним і торговельним пунктом Молдавії в часи господаря Олександра Доброго, який правив з 1400 по 1432 роки.

Хотинська фортеця Фото: Вікіпедія

У жовтні 1621 року саме тут пройшла Хотинська битва, коли козацько-литовсько-польські війська під проводом Петра Сагайдачного (40 тисяч людей) та Яна Кароля Ходкевича (60 тисяче людей) виграли під битву з турецько-татарськими військами (220 тисяч людей). 8 жовтня 1621 султан Осман II підписав загалом незручний для Османської імперії Хотинський мирний договір. Згідно з договором, однак, турецько-польський кордон знову мав проходити Дністром, а Польща повертала Хотин туркам.

У 1650 році Хотин зі своїми військами займав Богдан Хмельницький.

А в 1673 році відбулася ще одна Хотинська битва — тоді польсько-молдовсько-українські війська на чолі з великим коронним гетьманом Яном Собеським перемогли турків і зайняли фортецю. Внаслідок цієї перемоги Ян Собеський здобув прізвисько "Хотинський лев", а наступного року його було обрано новим королем Речі Посполитої. У серпні 1674 року турецькі сили повернули собі Хотин, але в 1684 році польська армія знову заняла місто.

Хотинська фортеця Фото: Вікіпедія

У 2007 році Хотинську фортецю було включено до списку "Семи чудес України" як одну з історико-культурних пам'яток України. Інші пам'ятки, представлені в списку, — Києво-Печерська Лавра, парк "Софіївка", Кам'янець-Подільська фортеця, Софія Київська, Херсонес Таврійський та острів Хортиця.

Легенда про стіну Хотинської фортеці

Стіна Хотинської фортеці має незвичайну пляму. Аби пояснити її, було вигадано чимало версій, найпопулярніша з яких розповідає легенду про замуровану доньку коменданта:

"Колись у фортеці жив воєвода з молодою красунею-дружиною. У них народилася донечка. Батьки не могли натішитись дівчинкою — такою милою і прекрасною вона була. Але коли донечці виповнилося 6 років, померла її мати. Воєвода дуже сумував за дружиною, став після її смерті замкнутим, злим і жорстоким. Минув час, доньці воєводи виповнилося 16 років і вона закохалася в юнака з бідної сім'ї. Батько заборонив дівчині бачитися з бідняком, але вона не перестала кохати хлопця. Тоді розлючений воєвода наказав своїм слугам замурувати неслухняну доньку живцем у стіні фортеці. Наказ воєводи було виконано, а на тому місці, де замурували дівчину, на стіні з'явилася волога пляма. Кажуть, що то через камінь просочилися сльози нещасної закоханої дівчини".

Водночас у 1980-му році під час реставраційних робіт дійсно було виявлено нішу, в якій знайшли невелику дерев’яну домовину з людськими рештками. Як виявилось небіжчицею була маленька дівчинка віком до 5 років. З написів на плащаниці вчені дізналися що покійною була Єлизавета Лозинська, донька стольника Василя, яка померла 1 липня 1611 року.

Дівчинка була онучкою коменданта Георгія Лозинського або ж Ізлозяну. Разом із дружиною Христею вони володіли селом Лозяни у волості Дорохой.

"Дівчинка займала високе соціальне становище, а згідно середньовічних традицій поховання в межах сакральних споруд — церков, костелів та монастирів, було доволі розповсюдженою практикою. Шляхта вважала, що заповідаючи релігійним установам кошти, нерухоме та рухоме майно, а також обумовлюючи своє поховання у цих храмах, гарантує собі достойне потойбічне життя", — пояснювали таке поховання у Хотинській фортеці.

Раніше Фокус розповідав, що на сході Польщі дослідники виявили раніше невідому фортифікаційну споруду в Холмському повіті. Хоча незначні сліди споруди вже давно були помітні на місцевості, вони ніколи не були офіційно підтверджені в археологічних записах.

А в Івано-Франківську дослідники вивчають підземні приміщення під собором Покрови Пресвятої Богородиці (Вірменської церкви). Вчені вважають, що крипти XVIII століття можуть бути пов'язані із підземеллями Станіславської фортеці.