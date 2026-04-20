Имел долги и проблемы с бизнесом: СМИ раскрыли возможную причину смерти депутата Иваницкого

В Одессе утром 20 апреля обнаружили мертвым депутата городского совета Александра Иваницкого. Его тело нашли в собственном автомобиле возле частного дома с огнестрельным ранением. Полиция предварительно рассматривает версию самоубийства, однако все обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Как рассказала корреспондентка, которая работала на месте происшествия в эфире "Мы Украина", территорию возле дома сразу огородили лентами. На месте длительное время работали следователи и криминалисты, которые фиксировали обстоятельства инцидента и собирали доказательства. По ее словам, тело депутата утром обнаружили в автомобиле, после чего его забрали для проведения экспертиз.

Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства. В то же время в местных СМИ сообщают, что Иваницкий мог иметь серьезные финансовые трудности — в частности значительные долги и проблемы с бизнесом, связанным с автомобильной сферой. В его декларации за 2025 год указаны несколько объектов недвижимости, земельные участки и доли в бизнесе, которыми он владел вместе с женой.

Также в эфире отметили, что Александр Иваницкий был депутатом Одесского городского совета с 2010 года. Он представлял партию "Доверяй делам", которую связывают с бывшим городским головой Одессы Геннадием Трухановым, и входил в его ближайшее политическое окружение. Ранее также занимал должность заместителя городского головы Черноморска.

По словам правоохранителей, на месте происшествия зафиксировали след от пули на стекле задней части автомобиля. Следствие продолжается, все детали инцидента устанавливаются.

