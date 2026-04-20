Мав борги та проблеми з бізнесом: ЗМІ розкрили можливу причину смерті депутата Іваницького

В Одесі вранці 20 квітня виявили мертвим депутата міської ради Олександра Іваницького. Його тіло знайшли у власному автомобілі біля приватного будинку з вогнепальним пораненням. Поліція попередньо розглядає версію самогубства, однак усі обставини події ще встановлюються.

Як розповіла кореспондентка, яка працювала на місці події в ефірі "Ми Україна", територію біля будинку одразу огородили стрічками. На місці тривалий час працювали слідчі та криміналісти, які фіксували обставини інциденту та збирали докази. За її словами, тіло депутата вранці виявили в автомобілі, після чого його забрали для проведення експертиз.

Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства. Водночас у місцевих ЗМІ повідомляють, що Іваницький міг мати серйозні фінансові труднощі — зокрема значні борги та проблеми з бізнесом, пов’язаним з автомобільною сферою. У його декларації за 2025 рік вказані кілька об’єктів нерухомості, земельні ділянки та частки в бізнесі, якими він володів разом із дружиною.

Також в ефірі зауважили, що Олександр Іваницький був депутатом Одеської міської ради з 2010 року. Він представляв партію "Довіряй ділам", яку пов’язують із колишнім міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, та входив до його найближчого політичного оточення. Раніше також обіймав посаду заступника міського голови Чорноморська.

За словами правоохоронців, на місці події зафіксували слід від кулі на склі задньої частини автомобіля. Слідство продовжується, усі деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що вранці 20 квітня в Приморському районі Одеси було виявлено тіло депутата міської ради. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту та розглядають різні версії. Попередньо тіло чоловіка знайшли в автомобілі, а слідство допускає, що він міг вчинити самогубство з використанням вогнепальної зброї. За даними місцевих ЗМІ, загиблим може бути Олександр Іваницький — депутат Одеської міськради та представник політичної сили, пов’язаної з Геннадієм Трухановим, з яким він входив до близького оточення. Повідомляється, що політику було 51 рік.

