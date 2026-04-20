Самоубийство депутата в Одессе: полиция изъяла зарегистрированный на Иваницкого пистолет

В Одессе 20 апреля обнаружили мертвым депутата городского совета Александра Иваницкого, который, по предварительным данным, совершил самоубийство. Правоохранители установили, что он покончил с собой с помощью зарегистрированного на него пистолета.

Как сообщает полиция Одесской области, тело мужчины было найдено утром в Приморском районе города. Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Во время первоочередных следственных действий правоохранители изъяли с места происшествия зарегистрированный на погибшего пистолет, который будет направлен на соответствующие экспертизы.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

В то же время, по информации "ТСН" со ссылкой на источники в депутатском корпусе Одесского городского совета, коллеги погибшего выражают сомнения относительно версии самоубийства.

Відео дня

По словам собеседников, Иваницкий имел планы на будущее, уделял значительное внимание семье и воспитанию ребенка, а также говорил о намерении родить еще одного ребенка. В связи с этим окружение считает версию суицида нелогичной.

"У Александра, с которым мы находимся в одной фракции, были большие планы на жизнь. Он как-то высказался, что у них с женой есть намерения родить второго ребенка. Кроме того, он безумно любил своего маленького ребенка. Очень запомнилось то, что Александр каждый раз говорил, что не имеет возможности задерживаться, даже если есть важные рабочие обстоятельства, а спешил домой. Так и говорил, что спешит купать ребенка — своего Жорика. Совсем нелогично то, что так любил своего ребенка и решил уйти из жизни. Я считаю, что произошло не самоубийство", — сообщило в комментарии для ТСН.

Также отмечается, что депутат не имел финансовых трудностей и, вероятно, был связан с ресторанным бизнесом, однако детали его деятельности пока неизвестны.

Гибель Александра Иваницкого в Одессе — что об этом известно

Напомним, что утром 20 апреля в Приморском районе Одессы нашли мертвым депутата городского совета. Предварительно известно, что тело мужчины было в автомобиле, и следствие не исключает самоубийство с применением огнестрельного оружия. По информации местных медиа, погибшим может быть Александр Иваницкий, которому было 51 год. В частности, он был связан с Геннадием Трухановым, и входил в его близкое окружение.

Также Фокус писал, что Иваницкий, возможно, имел серьезные финансовые трудности — в частности значительные долги и проблемы с бизнесом, связанным с автомобильной сферой.