Самогубство депутата в Одесі: поліція вилучила зарестрований на Іваницького пістолет

В Одесі 20 квітня виявили мертвим депутата міської ради Олександра Іваницького, який, за попередніми даними, вчинив самогубство. Правоохоронці встановили, що він накласти на себе руки за допомогою зареєстрованого на нього пістолета.

Як повідомляє поліція Одеської області, тіло чоловіка було знайдено вранці у Приморському районі міста. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події зареєстрований на загиблого пістолет, який буде направлено на відповідні експертизи.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагедії.

Водночас, за інформацією "ТСН" із посиланням на джерела в депутатському корпусі Одеської міської ради, колеги загиблого висловлюють сумніви щодо версії самогубства.

За словами співрозмовників, Іваницький мав плани на майбутнє, приділяв значну увагу родині та вихованню дитини, а також говорив про намір народити ще одну дитину. У зв’язку з цим оточення вважає версію суїциду нелогічною.

"У Олександра, з яким ми перебуваємо у одній фракції, були великі плани на життя. Він якось висловився, що у них з дружиною є наміри народити другу дитину. Крім того, він до безтями любив свою маленьку дитину. Дуже запам’яталось те, що Олександр кожного разу казав, що не має можливості затримуватись, навіть якщо є важливі робочі обставини, а поспішав додому. Так і казав, що поспішає купати дитину — свого Жоріка. Зовсім нелогічно те, що так любив свою дитину і вирішив піти з життя. Я вважаю, що сталось не самогубство", — повідомило в коментарі для ТСН.

Також зазначається, що депутат не мав фінансових труднощів і, ймовірно, був пов’язаний із ресторанним бізнесом, однак деталі його діяльності наразі невідомі.

Загибель Олександра Іваницького в Одесі — що про це відомо

Нагадаємо, що вранці 20 квітня в Приморському районі Одеси знайшли мертвим депутата міської ради. Попередньо відомо, що тіло чоловіка було в автомобілі, і слідство не виключає самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. За інформацією місцевих медіа, загиблим може бути Олександр Іваницький, якому було 51 рік. Зокрема, він був пов’язаний з Геннадієм Трухановим, і входив до його близького оточення.

Також Фокус писав, що Іваницький, можливо, мав серйозні фінансові труднощі — зокрема значні борги та проблеми з бізнесом, пов’язаним з автомобільною сферою.