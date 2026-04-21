Теракт в Киеве: стрелок ссорился с соседом и записывал все на телефон, — Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал новые подробности о теракте в Киеве, когда уроженец России убил семь человек в Голосеевском районе Киева и взял заложников в супермаркете.

"Все началось с бытового конфликта. Стрелок проживал на 5 этаже. У него были конфликты с соседом с 6 этажа", — рассказал Игорь Клименко во время общения с журналистами, передают репортеры "24 канала".

Клименко не исключает, что стрелок, которого опознали как уроженца РФ Дмитрия Васильченкова, и не думал начинать стрельбу.

"Все время он записывал аудио на телефон. Возможно, он и не думал стрелять. Мужчина записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде", — сообщил министр.

Первые выстрелы были из травмата возле подъезда. Затем стрелок вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу.

Также Клименко прокомментировал информацию о том, что стрелок имел разрешение на оружие.

"Он получал медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике — в декабре 2025-го года. И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная", — отметил Клименко.

Напомним, стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время нападения. Погибшим оказался местный дворник, которого жители дома вспоминают как искреннего и доброжелательного человека.

Вечером этого же дня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Он отметил, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.