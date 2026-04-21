Теракт у Києві: стрілок сварився із сусідом та записував все на телефон, — Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів нові подробиці про теракт у Києві, коли уродженець Росії вбив сімох людей у Голосіївському районі Києва та взяв заручників у супермаркеті.

"Все почалося із побутового конфлікту. Стрілець проживав на 5 поверсі. В нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху", — розповів Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передають репортери "24 каналу".

Клименко не виключає, що стрілок, якого упізнали як уродженця РФ Дмитра Васильченкова, і не думав починати стрілянину.

"Весь час він записував аудіо на телефон. Можливо, він і не думав стріляти. Чоловік записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді", — повідомив міністр.

Перші постріли були з травмату біля під'їзду. Потім стрілок повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Відео дня

Також Клименко прокоментував інформацію про те, що стрілок мав дозвіл на зброю.

"Він отримував медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року. І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена", — зазначив Клименко.

Нагадаємо, стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нападу. Загиблим виявився місцевий двірник, якого мешканці будинку згадують як щиру та доброзичливу людину.

Ввечері цього ж дня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок інциденту постраждали 14 людей, серед яких була й дитина. Він зауважив, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.