После теракта в Киеве: МВД готовит консультации по легализации оружия для гражданских

Трагический инцидент со стрельбой в Киеве 18 апреля снова поднял на повестку дня вопрос доступа гражданских к оружию и границ их права на самозащиту. В МВД заявили, что готовы начать широкое обсуждение возможных изменений, которые могут касаться разрешения на использование короткоствольного оружия гражданами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с представителями медиа, передает Obozrevatel. По словам министра, речь идет не просто о разрешении на оружие, а о создании целостной системы его регулирования. Она будет предусматривать четкую классификацию видов оружия — в частности охотничьего гладкоствольного и нарезного — а также обязательное прохождение обучения для граждан.

Кроме того, Клименко подчеркнул, что поддерживает принятие отдельного закона о гражданском оружии, который урегулирует все аспекты его оборота. Важной составляющей, по его словам, должна стать подготовка населения к безопасному обращению с оружием и создание соответствующей инфраструктуры.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное — это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием. Это целая система, инфраструктура", — отметил он.

Также глава МВД отметил необходимость изменений в уголовное законодательство, в частности по определению границ самозащиты. В частности, это позволит четко определить правовые рамки применения оружия гражданскими лицами, а также урегулировать вопросы хранения и функционирования специальных стрелковых объектов.

Министр добавил, что уже на следующей неделе планируется начало консультаций с народными депутатами, экспертами, журналистами и представителями общественности. Цель таких обсуждений — учесть различные позиции и выработать взвешенное решение относительно возможного введения права на вооруженную самозащиту для граждан.

"Я уже проговорил с нардепами. Мы уже со следующей недели начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Надо слышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение", — добавил он.

Напомним, что на фоне недавней трагедии в Киеве в Украине с новой силой развернулась политическая дискуссия о праве гражданских на владение оружием. В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко высказал мнение, что подобного инцидента можно было бы избежать, если бы граждане имели право на оружие и могли защищать себя. В то же время его коллеги по парламенту — Даниил Гетманцев и Максим Бужанский — резко не согласились с такой позицией. Они предположили, что в случае наличия оружия среди гражданского населения количество жертв в подобных ситуациях могло бы быть значительно больше.

На следующий день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что гражданским гражданам следует предоставить возможность защищать свою жизнь и здоровье с применением огнестрельного оружия, в том числе короткоствольного. Он также напомнил, что украинцы уже имели подобный опыт в начале полномасштабного вторжения, когда гражданам выдавали оружие для участия в национальном сопротивлении.