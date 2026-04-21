Після теракту в Києві: МВС готує консультації щодо легалізації зброї для цивільних

Трагічний інцидент зі стріляниною у Києві 18 квітня знову підняв на порядок денний питання доступу цивільних до зброї та меж їхнього права на самозахист. У МВС заявили, що готові розпочати широке обговорення можливих змін, які можуть стосуватися дозволу на використання короткоствольної зброї громадянами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, передає Obozrevatel. За словами міністра, мова йде не просто про дозвіл на зброю, а про створення цілісної системи її регулювання. Вона передбачатиме чітку класифікацію видів зброї — зокрема мисливської гладкоствольної та нарізної — а також обов’язкове проходження навчання для громадян.

Крім того, Клименко підкреслив, що підтримує ухвалення окремого закону про цивільну зброю, який врегулює всі аспекти її обігу. Важливою складовою, за його словами, має стати підготовка населення до безпечного поводження зі зброєю та створення відповідної інфраструктури.

Відео дня

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна –- це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура", — зауважив він.

Також очільник МВС наголосив на необхідності змін до кримінального законодавства, зокрема щодо визначення меж самозахисту. Зокрема, це дозволить чітко окреслити правові рамки застосування зброї цивільними особами, а також врегулювати питання зберігання та функціонування спеціальних стрілецьких об’єктів.

Міністр додав, що вже наступного тижня планується початок консультацій із народними депутатами, експертами, журналістами та представниками громадськості. Мета таких обговорень — врахувати різні позиції та виробити зважене рішення щодо можливого запровадження права на збройний самозахист для громадян.

"Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", — додав він.

Нагадаємо, що на тлі нещодавньої трагедії в Києві в Україні з новою силою розгорнулася політична дискусія щодо права цивільних на володіння зброєю. Зокрема, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко висловив думку, що подібного інциденту можна було б уникнути, якби громадяни мали право на зброю та могли захищати себе. Водночас його колеги по парламенту — Данило Гетманцев та Максим Бужанський — різко не погодилися з такою позицією. Вони припустили, що у разі наявності зброї серед цивільного населення кількість жертв у подібних ситуаціях могла б бути значно більшою.

Наступного дня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що цивільним громадянам варто надати можливість захищати своє життя і здоров’я із застосуванням вогнепальної зброї, зокрема короткоствольної. Він також нагадав, що українці вже мали подібний досвід на початку повномасштабного вторгнення, коли громадянам видавали зброю для участі в національному спротиві.