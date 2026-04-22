Является ли на самом деле патрульной подозреваемая в побеге с места теракта в Киеве: глава Нацполиции ответил

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал на брифинге распространенную в медиа информацию о статусе полицейской Анны Дудиной. Он отметил, что слухи о том, что она якобы не является патрульной, являются неправильными.

"Эта сотрудница, она является патрульной полицейской, но она работала не на линии до этого, а работала в аппарате, скажем, в департаменте. И у нее функционал немножко был другой", — отметил Выговский.

По его словам, Анна Дудина не несла постоянное дежурство в составе нарядов реагирования. Выговский пояснил, что подобная практика является обычной из-за кадрового дефицита в патрульной полиции. В таких случаях работников административных подразделений могут временно привлекать к усилению патрулей.

"На сегодняшний день в патрульной полиции некомплект составляет около 25%, в Киеве даже больше. И конечно, когда есть необходимость и все равно мы должны реагировать, вовремя находиться, то на усиление этих работников привлекают в такой наряд", — отметил Выговский

Именно в таком формате, по его словам, Анна Дудина была задействована в день, когда прибыла на место теракта в Киеве.

Напомним, что патрульная Анна Дудина оказалась в центре внимания после событий во время теракта в Киеве, когда она покинула место инцидента. В СМИ сообщали, что ранее она участвовала в событиях Революции достоинства как медик.

Ранее мы также информировали, что Печерский районный суд Киева избрал для полицейской Анны Дудиной меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 266 тысяч гривен. На суде она заявила, что не признает служебной халатности и объяснила, что не видела стрелка и действовала, ища укрытие после выстрелов.