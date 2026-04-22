Чи є насправді патрульною підозрювана у втечі з місця теракту у Києві: очільник Нацполіції відповів

Голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував інформацію у медіа щодо статусу поліцейської Анни Дудіної та її участі в роботі на місці теракту в Києві. За його словами, твердження про те, що вона не є патрульною, не відповідає дійсності.

"Ця співробітниця, вона є патрульною поліцейською, але вона працювала не на лінії до цього, а працювала в апараті, скажімо, в департаменті. І у неї функціонал трошки був інший", — зазначив Вигівський.

За його словами, Анна Дудіна не несла постійне чергування у складі нарядів реагування. Вигівський пояснив, що подібна практика є звичною через кадровий дефіцит у патрульній поліції. У таких випадках працівників адміністративних підрозділів можуть тимчасово залучати до підсилення патрулів.

"На сьогоднішній день в патрульній поліції некомплект складає близько 25%, в Києві навіть більше. І звісно, коли є необхідність і все одно ми повинні реагувати, вчасно перебувати, то на підсилення цих робітників залучають в такий наряд", — наголосив Вигівський

Саме в такому форматі, за його словами, Анна Дудіна була задіяна у день, коли прибула на місце теракту в Києві.

Нагадаємо, що патрульна Анна Дудіна опинилася в центрі уваги після подій під час теракту в Києві, коли вона залишила місце інциденту. У ЗМІ повідомляли, що раніше вона брала участь у подіях Революції гідності як медикиня.

Раніше ми також інформували, що Печерський районний суд Києва обрав для поліцейської Ганни Дудіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 266 тисяч гривень. На суді вона заявила, що не визнає службової недбалості та пояснила, що не бачила стрільця і діяла, шукаючи укриття після пострілів.