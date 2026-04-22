Контакты и возможные связи с Россией: СБУ проверяет личность "голосеевского стрелка"

Расследование теракта в Голосеевском районе Киева только началось, но в Главном следственном управлении СБУ уже рассказали первые подробности.

"У нападавшего изъят телефон, в котором содержатся аудио и видеофайлы. Проверяются его контакты, круг общения и возможные связи, в том числе с представителями РФ", — сообщил в интервью "Цензор.НЕТ" начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

По словам Швеца, следствие отрабатывает все возможные направления.

Все файлы сейчас анализируются и будут учтены при установлении мотивов и всех обстоятельств преступления.

Одна из основных версий, которая на этом этапе рассматривается, это совершение преступления на почве личных неприязненных отношений.

"Важно установить мотив его дальнейших действий", — отметил следователь СБУ.

Также назначен ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую относительно психического состояния нападающего.

"Более четкие выводы можно будет делать после получения результатов экспертиз и проведения необходимых следственных действий", — добавил Швец.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказывали, что мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева18 апреля, перед инцидентом снимал видео с оружием и называл себя "генералом российской армии".

Также стало известно, что у стрелка было официальное разрешение на оружие и он прошел медицинский осмотр, но в частной клинике, к которой теперь "есть вопросы".